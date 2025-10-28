22/10/2025 09:35

【ＡＩ】宇樹科技公布新專利，可將人類動作映射至機器人

《經濟通通訊社22日專訊》企查查顯示，近日，杭州宇樹科技股份有限公司「一種基於動捕設備的機器人關節控制方法和系統」專利獲授權。企查查專利摘要顯示，該發明屬於機器人控制技術領域，現有機器人關節控制方案，缺乏有效的人機協作以及自然交互機制，導致機器人靈活性較差，無法自然地表達操作者的意圖。



摘要指出，該發明通過構建運動捕捉模塊、數據處理模塊、坐標系變換模塊、解算優化模塊，將利用動捕設備採集的人體關節的旋轉姿態數據，轉化為機器人執行所需的目標關節控制信息，實現基於動捕設備的機器人關節控制，從而可以高效、準確地將人類動作映射至機器人，使得機器人靈活性好，能夠有效處理突發動作或複雜協同操作，因而可以自然地表達操作者的意圖，實現人機協作以及自然交互。(wn)