22/10/2025 16:48
《大灣區》截至9月港珠澳大橋進出口總值累計達1.24萬億元
《經濟通通訊社22日專訊》港珠澳大橋明日將迎來開通七周年。據拱北海關統計，截至今年9月份，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值累計達1.24萬億元（人民幣．下同），月均進出口值從開通初期的41億元躍升至今年的超過254億元，增長超5倍。
港珠澳大橋進出口貨物收發地覆蓋內地31個省（區、市）和200多個國家和地區。其中，今年前9個月進出口總值已突破2000億元大關，創下自大橋開通以來同期最高紀錄。今年前三季度，經大橋口岸進出口高新技術產品達657.5億元人民幣，同比增長32.2%；經大橋口岸通過海關跨境電商管理平台出口764.6億元，同比增長99.2%，成為跨境電商零售出口的全國第二大口岸。(wn)
