22/10/2025 13:50

【聚焦數據】廣東前9月實際使用外資781.3億元人幣，同比增長8.8%

《經濟通通訊社22日專訊》據《上海證券報》報道，從2025粵港澳大灣區全球招商大會新聞發布會獲悉，今年1-9月，廣東省實際使用外資金額781.3億元人民幣，同比增長8.8%，其中，製造業實際使用外資232.8億元人民幣，增長23.5%，佔廣東省實際使用外資比重達29.8%。專用設備製造業、電氣機械和器材製造業、金屬製品業等製造業實際外資成倍增長。



廣東省商務廳廳長張勁松表示，廣東是開放型經濟大省、外資大省，截至目前累計設立外商投資企業超過36萬家、實際使用外資超過6000億美元。「廣東拿出有力有效的措施，全力穩住外資基本盤，在艱難的形勢下實現外資較大幅度的正增長，為全省經濟發展大局、為全國利用外資大局提供了有力支撐。」



據介紹，今年1-9月，廣東新設立外商投資企業2.4萬家，同比增長33.7%。1-9月，廣東省實際到資1億美元以上大項目24個，比去年同期增加7個，實際外資45億美元，佔全省外資的比重超過四成。(jq)