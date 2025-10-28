22/10/2025 12:09

【ＡＩ】螞蟻旗下數據庫OceanBase啟動「全球拓展計劃」

《經濟通通訊社22日專訊》螞蟻集團旗下數據庫領軍企業OceanBase CEO楊冰向全體員工發布題為《全面擁抱全球化》的內部信，宣布公司全球化戰略全面提速，並正式啟動「GO GLOBAL GO Program--全球拓展計劃」。



目前，OceanBase正深度接洽超70家海外客戶，其中40家已簽約付費，業務遍及金融科技、銀行及泛互聯網等領域。為加速全球化布局，面向全球市場選拔內部人才組建先鋒團隊，推動產品、服務、銷售和市場全面出海。



OceanBase是螞蟻集團旗下的自研原生分布式數據庫，成立於2010年。2024年3月，螞蟻集團啟動新一輪組織架構升級，OceanBase和螞蟻國際、螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。(ct)