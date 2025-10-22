22/10/2025 15:35
【聚焦數據】前三季上海出口增11.3%進口增1.1%，9月對美國出口跌28%
《經濟通通訊社22日專訊》上海海關公布，前三季度，上海市進出口3.34萬億元(人民幣．下同)，同比增長5.4%，增速較前8個月加快0.9個百分點。其中，出口1.48萬億元，增長11.3%；進口1.86萬億元，增長1.1%。
前三季度，上海對美國進出口3257億元，同比跌8%，其中，出口1631億元跌20%，進口1626億元升8%；9月單月對美國出口1734億元，同比跌27.9%，進口升11%。
前三季度，東盟、中東、非洲等新興市場分別進出口4748.2億元、1211.3億元、1128.5億元，增長12.5%、22.9%、32.5%。對印度、墨西哥分別進出口741.4億元、606.9億元，增長33%、17.4%，市場多元化策略成效凸顯。同期，對歐盟進出口6003.1億元，微降0.4%。
前三季度，上海市民營企業實現進出口1.32萬億元，增長27.1%，拉動全市外貿增長8.9個百分點；進出口值佔全市進出口總值的比重較去年同期提升6.7個百分點至39.5%，達歷史極值。(ct)
