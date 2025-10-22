25,781.77
-245.78
(-0.94%)
25,741
-271
(-1.04%)
低水41
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
2,275.36億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
108,182.3700
-115.2900
(-0.106%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0600
歐元最佳客戶買入價
9.0300
英鎊最佳客戶買入價
10.3700
日圓最佳客戶買入價
5.1313
25
十月
金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略
大型盛事 節慶活動
金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街...
推介度：
25/10/2025 - 01/11/2025
大型盛事 節慶活動
金鐘添馬公園｜10 月維港海上大巡遊多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街...
推介度：
25/10/2025 - 01/11/2025
10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
GBP 英鎊/美元
1.3317
-0.0048
-0.361%
CAD 美元/加元
1.4006
-0.0013
-0.095%
JPY 美元/日圓
151.7540
-0.1190
-0.078%
更新：22/10/2025 16:40
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0600
電匯客戶賣出
5.0566
更新：22/10/2025 16:40:04
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
