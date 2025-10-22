25,697.57
-329.98
(-1.27%)
25,700
-312
(-1.20%)
高水2
9,174.32
-128.34
(-1.38%)
5,880.50
-127.44
(-2.12%)
1,281.42億
3,899.05
-17.28
(-0.441%)
4,575.78
-32.09
(-0.696%)
12,971.98
-105.34
(-0.806%)
2,611.56
-22.03
(-0.84%)
108,301.4300
+3.7700
(0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0571
歐元最佳客戶買入價
9.0390
英鎊最佳客戶買入價
10.4131
日圓最佳客戶買入價
5.1350
恒生指數
25,697.57
-329.98
(-1.27%)
期指
高水2
25,700
-312
(-1.20%)
國企指數
9,174.32
-128.34
(-1.38%)
科技指數
5,880.50
-127.44
(-2.12%)
大市成交
1,281.42億
股票
1,073.67億
(83.788%)
窩輪
86.99億
(6.789%)
牛熊證
120.76億
(9.424%)
即時更新：22/10/2025 12:08
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,793.34億
3,899.05
-17.28
(-0.441%)
滬深300
4,575.78
-32.09
(-0.696%)
深証成指
12,971.98
-105.34
(-0.806%)
MSCI中國A50
2,611.56
-22.03
(-0.84%)
比特幣
資料由Binance提供
108,301.4300
+3.7700
(0.003%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0571
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0390
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4131
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1350
曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔:「成長」是最漫長而無奈的分...
Sex & Love 我單身但我快樂

曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔:「成長」是最漫長而無奈的分...
政經專訪

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至...
醫學通識 健康解「迷」

50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至...
