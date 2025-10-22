22/10/2025 09:56
《Ａ股焦點》貴金屬價格大跌，黃金、白銀股大幅回調
《經濟通通訊社22日專訊》國際金銀價格大跌，現貨黃金周二（21日）紐約時段一度重挫6.3%，至每盎司4082.22美元，創下2013年4月以來最大盤中跌幅；COMEX黃金期貨跌5.07%，報4138.5美元/盎司。亞洲時段周三早盤，現貨白銀下跌0.9%，至每盎司48.29美元；鉑金下滑1.1%，至每盎司1534.44美元。
A股有色金屬板塊領跌，湖南白銀(深:002716)挫約9%，曉程科技(深:300139)跌8%，西部黃金(滬:601069)走低6.9%，白銀有色(滬:601212)跌6.2%，湖南黃金(深:002155)、赤峰黃金(滬:600988)、四川黃金(深:001337)、中金黃金(滬:600489)跌幅均超5%。(ry)
