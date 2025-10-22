22/10/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶29點子，報7.12

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0954，較上個交易日跌24點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏強約270點。本周以來美元保持偏強，監管層則延續對中間價偏穩的引導思路。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開29點子，報7.1200，上個交易日即期匯率收盤報7.1171。



高市早苗成為日本首位女首相，日圓回落明顯，另外美國銀行業信貸風險的擔憂略有消散，這些都助力美元回到近一周高點，不過美聯儲降息在即，美債收益率承壓。當前中美將展開新一輪貿易談判，市場情緒相對樂觀，預計人民幣中間價整體將延續穩中偏升走勢。



市場人士指出，如果日本的高市新政府採取寬貨幣和強財政的政策路徑，日圓可能長期承壓。目前市場焦點轉向中國四中全會，以及隨後的中美貿易談判，本周美國還將公布通脹數據，這些都可能擾動市場情緒。



中美方面，美國總統特朗普周二表示，與中國國家主席習近平的會面也可能不會舉行。此前特朗普多次證實，他將於兩周後在韓國與習近平會面。不過，他也多次對這次會面表示懷疑。(jq)