22/10/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌74點子，止兩連升報7.1245

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1245，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，止兩連升，全日在7.1200至7.1255之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升21點子，報7.1289。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0954，較上個交易日跌24點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏強約270點。本周以來美元保持偏強，監管層則延續對中間價偏穩的引導思路。



交易員指出，中美新一輪貿易談判在即，市場觀望氣氛較濃，短期料延續橫向整理。一外資行交易員表示，中美貿易談判在即，人民幣不大可能明顯調整，而美元反彈情況下，人民幣大幅上行缺乏基本面支持，橫盤是最合理的選擇。(jq)