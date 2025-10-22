25,781.77
-245.78
(-0.94%)
25,762
+21
(+0.08%)
低水20
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
2,275.36億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
108,007.4900
-290.1700
(-0.268%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0577
歐元最佳客戶買入價
9.0293
英鎊最佳客戶買入價
10.3658
日圓最佳客戶買入價
5.1330
恒生指數
25,781.77
-245.78
(-0.94%)
期指(夜)
低水20
25,762
+21
(+0.08%)
國企指數
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
科技指數
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
大市成交
2,275.36億
股票
2,036.69億
(89.510%)
窩輪
102.23億
(4.493%)
牛熊證
136.44億
(5.996%)
即時更新：22/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,927.07億
主板賣空
338.86億
(17.584%)
更新：22/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,415.25億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
滬深300
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
深証成指
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
MSCI中國A50
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
比特幣
資料由Binance提供
108,007.4900
-290.1700
(-0.268%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0577
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0293
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3658
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1330
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
00020 商湯－Ｗ09660 地平線機器人－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00941 中國移動
美元匯率-最大跌幅
GBP 英鎊/美元
1.3318
-0.0047
-0.350%
JPY 美元/日圓
151.7520
-0.1210
-0.080%
EUR 歐元/美元
1.1591
-0.0009
-0.074%
更新：22/10/2025 18:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
