22/10/2025 09:40
【聚焦數據】上海前三季GDP增5.5%優於全國水平，工業增加值增5.2%
《經濟通通訊社22日專訊》上海市統計局公布，前三季全市實現地區生產總值40721.17億元(人民幣．下同)，同比增長5.5%，優於全國水平的增5.2%。
分產業看，第一產業增加值64.26億元，增長0.9%；第二產業增加值8448.67億元，增長3.9%；第三產業增加值32208.24億元，增長5.9%。
*前三季上海人工智能製造業產值增12.8*
前三季度，全市工業增加值同比增長5.2%。全市規模以上工業總產值同比增長5.7%，增速比上半年提高0.1個百分點。三大先導產業製造業產值同比增長8.5%，增速快於全市規模以上工業總產值2.8個百分點。其中，人工智能製造業增長12.8%，集成電路製造業增長11.3%，生物醫藥製造業增長3.6%。(sl)
