22/10/2025 09:55
【聚焦數據】上海前三季消費零售增長4.3%較上半年回暖，失業率4.2%
《經濟通通訊社22日專訊》上海市統計局公布，前三季度，全市社會消費品零售總額12302.77億元(人民幣．下同)，同比增長4.3%，增速比上半年提高2.6個百分點。消費品以舊換新政策持續顯效。體育和娛樂用品類、家具類、家用電器和音像器材類零售額同比分別增長27.7%、22.1%、28.2%。
前三季度，全市主要金融市場成交額同比增長12.7%。其中，上海證券交易所有價證券成交額增長38.4%，上海期貨交易所成交額增長11.5%，上海黃金交易所成交額增長40.2%。
前三季度，全市居民人均可支配收入69220元，同比增長4.3%。前三季度，全市城鎮調查失業率4.2%。
*前三季上海固投增6%，房地產開發投資增2.2%*
前三季度，全市固定資產投資同比增長6%。分領域看，工業投資增長20.3%，快於全市固定資產投資增速14.3個百分點；城市基礎設施投資增長11.7%；房地產開發投資增2.2%。新建商品房銷售面積1202.42萬平方米，下降0.3%。(sl)
