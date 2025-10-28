22/10/2025 10:15

【ＡＩ】樂聚機器人完成近15億元Pre-IPO輪融資，IPO計劃推進中

《經濟通通訊社22日專訊》樂聚機器人今日在微信公眾號宣布，已於近日完成近15億元人民幣Pre-IPO輪融資。《上海證券報》則引述公司相關負責人透露，目前公司已完成股改，IPO計劃推進中。



樂聚機器人表示，本輪Pre-IPO融資由深投控資本、深圳龍華資本、前海基礎投資、石景山產業基金、東方精工(深:002611)、拓普集團(滬:601689)、中信金石、中證投資、道禾長期投資、盛奕資本、聯新資本、探針創投、合肥產投、玖兆投資及中美綠色基金聯合投資。本輪融資將用於強化核心技術研發、深化產業鏈布局、完善產業場景應用，旨在推動人形機器人邁向大規模量產與多元化場景應用的新階段。



樂聚機器人成立於2016年3月，是國家級專精特新「小巨人」企業，專注於智能機器人研發與生產，獲騰訊(00700)、深創投、洪泰基金等戰略投資。(sl)