22/10/2025 14:15

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月17日至22日，黃金價格從4200美元攀升至4381美元新高後急挫8%，觸及4004美元低點，主因投機客推動黃金ETF超買，SPDR單日淨流入17億美元。



事實要點：

▷ 10/22盤中急挫8%至4004美元（近10年最大跌幅）

▷ SPDR黃金ETF單日淨流入17億美元（10/17數據）

▷ GMiningVentures等金礦股年漲175%、149%、103%

▷ 62國新興市場央行增持黃金速度放緩（IMF數據）

▷ 2020年金價創新高後回吐18%（歷史參照）

【FOCUS】上周五（17日）4200美元以下「抄底」；周二（21日）為刷新新高而歡呼；周三（22日）因跳水至4000美元邊緣而見證歷史－－以「避險」著稱的黃金接連上演U-Turn，震碎一地眼鏡，背後直指投機客主導的黃金ETF史詩級超買。現在的問題是，此逾10年最大盤中跌幅，是否意味漲勢到頭？*「貶值交易」論難自圓其說*周二高見4381美元的金價突然「作妖」，最尷尬之一，必屬當日收市後趁熱打鐵宣布配股集資的老舖黃金(06181)。周三（22日）急挫8%，失守732.49元配股價，全數抹平4.5%的折讓。過去一個多月，受益「貶值交易(Debasement Trade)」論甚囂塵上，黃金從3500美元一路勢如破竹，直逼4400美元大關，最大推手顯然並非來自央行。IMF數據亦顯示，以62個新興市場國家央行計，今年以來增持黃金的步伐實際有所放緩。此外，儘管面對債務雪球愈滾愈大、聯儲局獨立性受損等逆風，10年期美債殖利率卻跌穿4%（息跌價升），顯示債市資金並未向黃金輪動。而理論上應跟黃金這一避險資產呈「蹺蹺板效應」的美股，亦是同步看漲。*2020年創新高後曾回吐18%*鑒於此，對近期金價這波凌厲漲勢的最合理解釋，唯有投機客和散戶驅動。無論是瘋狂擁抱黃金ETF，例如SPDR上周五單日獲逾17億美元淨流入，還是狂熱炒作金礦股，例如G Mining Ventures、Kinross Gold、Barrick Mining年初至今股價分別飆175%、149%、103%，儼如迷因狂熱。回顧歷史，金價自1970年代以來四次「連續9周」攀升，漲勢都於第10周斷纜，因此今次第五次錄得連漲9周，出現回調不足為奇。現在的問題是，今早低見4004美元是否見底？未來會否如2020年中創歷史新高（2072美元）後的那波回吐，一浪低於一浪式跌近18%？若按歷史高位4381美元計，回調18%意味跌穿3600美元。無論如何，若看看美元計金價過去20年累漲777%，「聯匯之父」祈連活(John Greenwood)有關「黃金不一定是買給自己，而是買給子孫後代，2060或2100年或達8000美元或1.2萬美元」的預測，恐非癡人說夢。