22/10/2025 16:50
【聚焦人幣】外匯局：9月銀行結售匯順差大擴至511億美元
《經濟通通訊社22日專訊》國家外匯管理局公布，2025年9月，銀行結匯18809億元人民幣，售匯15183億元人民幣。2025年1-9月，銀行累計結匯132747億元人民幣，累計售匯128261億元人民幣。
按美元計值，2025年9月，銀行結匯2647億美元，售匯2136億美元，結售匯順差511億美元，8月為147億美元。2025年1-9月，銀行累計結匯18533億美元，累計售匯17901億美元，累計結售匯順差632億美元。
2025年9月，銀行代客涉外收入48409億元人民幣，對外付款48629億元人民幣。2025年1-9月，銀行代客累計涉外收入420628億元人民幣，累計對外付款412029億元人民幣。
按美元計值，2025年9月，銀行代客涉外收入6812億美元，對外付款6843億美元，逆差31億美元。2025年1-9月，銀行代客累計涉外收入58705億美元，累計對外付款57508億美元，累計順差1197億美元。(sl)
