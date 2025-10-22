22/10/2025 15:59

《菲常論證－溫蕎菲》老鋪年內第二次配股，泡瑪全球擴張見成效

《菲常論證》老鋪黃金(06181)公告計劃配售逾371萬股新H股，佔擴大後公司股份總數2.1%，每股作價732.49元，較昨日（21日）收市價767元折讓4.5%，預期所得款項淨額約27.07億元。集資所得約70%用於增加存貨儲備，約10%用於拓展及優化門店網絡，約20%用於補充流動資金及一般企業用途。這次為老舖黃金年內第二次配股，今年5月折讓8%，亦配股籌約27億元。



受到折讓配股消息及貴金屬價格出現顯著回調影響，老鋪黃金股價應聲下挫，早段一度低見704元。看好可留意老鋪購19923，行使價968.5元，明年2月到期。



中美關係緩和以及俄烏衝突或結束的預期，降低黃金避險吸引力，現貨黃金價格回吐，單日跌幅高達5.3%，創自2020年8月以來最大的單日跌幅。



金價從高位急回近6%，金礦股下挫，紫金礦業(02899)裂口低開4.9%，險守30元，是開市表現最差藍籌；山東黃金(01787)裂口低開6.4%，暫時跌幅收窄。兩手準備，可留意紫金購20977，行使價36.02元，2026年3月到期；紫金沽20475，行使價23.9元，2026年6月到期；東金購20029，行使價48元，2026年6月到期。



泡泡瑪特(09992)今早裂口高開，扭轉上日跌勢，即市曾升近8%，一度升至270元，午後升幅明顯收窄。公司上日收市後公布，今年第三季度整體收益按年增長2.45倍至2.5倍，其中中國收益按年增長1.85倍至1.9倍；海外市場表現突出，美洲收入按年增長逾12倍，歐洲錄得逾7倍增幅，反映全球擴張策略或見成效。儘管市場曾關注潮玩熱度可能減退，但新產品銷售持續，或有助推動公司業績。潛在催化劑可留意萬聖節、聖誕節銷售表現維持強勁，以及12月發布「Labubu & Friends」動畫等等。



好倉可留意泡瑪購20975，行使價370.19元，2026年3月到期；淡倉可留意泡瑪沽19643，行使價229.72元，2026年1月到期。《華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



投資者應細閱並了解結構性產品的性質、風險及全部詳情以及有關發行人的資料（載於相關上市文件內）。如有需要，投資者在投資前應自行進行風險評估，並就結構性產品的合適性尋求專業意見。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。