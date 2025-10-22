22/10/2025 10:32

【外圍經濟】Netflix受巴西稅務糾紛影響，季度盈利遜預期

《經濟通通訊社22日專訊》Netflix(US.NFLX)﻿公布2025年第三季度業績。儘管收入符合市場預期，但受與巴西稅務機關糾紛所產生的一次性開支影響，季度利潤及每股盈利均未達到分析師預期。



期內營收為115.1億美元，符合分析師普遍預期。經調整後每股盈利為5.87美元，低於市場預期的6.97美元。



本季度盈利未達標的主要原因，是一筆與巴西稅務當局就一項長期稅務糾紛達成和解，產生的高達約6.19億美元意外支出。此項支出導致第三季度的營業利潤率降至28%。Netflix﻿指出，若撇除此項費用，其營業利潤率將會超過公司先前預測的31.5%。



Netflix﻿預計第四季度營收將達119.6億美元，略高於市場預期的119億美元。(rc)