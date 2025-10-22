22/10/2025 10:37

【外圍經濟】歐盟擬將酒精列為具致癌風險危險物質，恐導致洗手液與清潔劑下架

《經濟通通訊社22日專訊》歐盟擬將俗稱酒精的乙醇列為具致癌風險的危險物質，恐導致洗手液與清潔劑被迫下架。



《金融時報》報道，歐洲化學品管理局(ECHA)旗下工作小組，於本月10日提交內部建議，表示乙醇具有毒性，可能增加癌症及妊娠併發症風險，建議逐步從清潔與相關產品中淘汰。



ECHA審查委員會預計11月24日至27日開會決定是否採納建議，並在會後向歐盟執行委員會提出正式意見，最終決策將由執委會拍板。



分析指，此舉將對醫院造成巨大衝擊。乙醇替代品如異丙醇(isopropanol)毒性更高，反覆使用肥皂洗手則耗時且會造成皮膚傷害。(rc)