恒生指數
25,697.57
-329.98
(-1.27%)
期指
高水2
25,700
-312
(-1.20%)
國企指數
9,174.32
-128.34
(-1.38%)
科技指數
5,880.50
-127.44
(-2.12%)
大市成交
1,281.42億
股票
1,073.67億
(83.788%)
窩輪
86.99億
(6.789%)
牛熊證
120.76億
(9.424%)
即時更新：22/10/2025 12:09
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,793.34億
3,899.05
-17.28
(-0.441%)
滬深300
4,575.78
-32.09
(-0.696%)
深証成指
12,971.98
-105.34
(-0.806%)
MSCI中國A50
2,611.56
-22.03
(-0.84%)
比特幣
資料由Binance提供
108,301.4300
+3.7700
(0.003%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0571
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0390
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4131
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1350
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.18%
1個月
3.53%
3個月
3.62%
更新：22/10/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
