25,697.57
-329.98
(-1.27%)
25,700
-312
(-1.20%)
高水2
9,174.32
-128.34
(-1.38%)
5,880.50
-127.44
(-2.12%)
1,281.42億
3,899.05
-17.28
(-0.441%)
4,575.78
-32.09
(-0.696%)
12,971.98
-105.34
(-0.806%)
2,611.56
-22.03
(-0.84%)
108,313.2500
+15.5900
(0.014%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0571
歐元最佳客戶買入價
9.0390
英鎊最佳客戶買入價
10.4131
日圓最佳客戶買入價
5.1350
恒生指數
25,697.57
-329.98
(-1.27%)
期指
高水2
25,700
-312
(-1.20%)
國企指數
9,174.32
-128.34
(-1.38%)
科技指數
5,880.50
-127.44
(-2.12%)
大市成交
1,281.42億
股票
1,073.67億
(83.788%)
窩輪
86.99億
(6.789%)
牛熊證
120.76億
(9.424%)
即時更新：22/10/2025 12:09
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,793.34億
3,899.05
-17.28
(-0.441%)
滬深300
4,575.78
-32.09
(-0.696%)
深証成指
12,971.98
-105.34
(-0.806%)
MSCI中國A50
2,611.56
-22.03
(-0.84%)
比特幣
資料由Binance提供
108,313.2500
+15.5900
(0.014%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0571
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0390
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4131
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1350
02
十二月
尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后小野麗莎重臨香江！Lisa Ono 2025 with Patrick Lui 尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后小野麗莎重臨香江！Lisa Ono 2025 with Patrick Lui
文化藝術 音樂會
尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后...
推介度：
02/12/2025 - 03/12/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際00001 長和00941 中國移動01398 工商銀行09988 阿里巴巴－Ｗ
ETF
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.7900
-0.0700
-0.213%
CHF 美元/瑞郎
0.7955
-0.0012
-0.156%
CAD 美元/加元
1.4002
-0.0017
-0.124%
更新：22/10/2025 12:05
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.18%
1個月
3.53%
3個月
3.62%
更新：22/10/2025 11:15
最新
