22/10/2025 10:44

【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會

《經濟通通訊社22日專訊》原定在匈牙利首都布達佩斯舉行的美俄元首會談或擱置。路透社引述美國白宮官員表示，總統特朗普與俄羅斯總統普京，近期無會面的計劃，又指國務卿魯比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫日前的通話富有成效，但不打算進一步舉行面對面會晤。



特朗普周二（21日）在白宮被問到會談前景時表示，原本希望盡快在布達佩斯與普京會晤，但他不想舉行一場「無謂會議」（wasted meeting），他未就這場會晤作出最終決定，會在兩日內通知大家。



特朗普8月曾經在阿拉斯加與普京會晤，但當時未取得具體成果。報道形容，白宮擱置美俄元首再次會晤的計劃，或者是為了避免再出現類似情況。



普京的投資特使德米特里耶夫則在社交平台表示，峰會的籌備工作仍然繼續。



路透社引述美方官員和知情人士透露，俄羅斯上周末向華府提交一份，被稱為非正式文件的私人通報，重申長期以來對全面控制頓巴斯地區的要求，意味否定特朗普目前主張將俄烏戰線凍結在現時位置的方案。(rc)