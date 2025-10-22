22/10/2025 11:05

【外圍經濟】可口可樂第三季業績超預期，淨營收按年增長5.1%

《經濟通通訊社22日專訊》可口可樂(US.KO)公布第三季度業績，淨營收與經調整後每股收益均超出華爾街預期，主要得益於核心汽水產品需求穩健，以及國際市場的強勁表現。



可口可樂第三季度的淨營收按年增長5.1%，達124.6億美元，超越市場普遍預期的123.9億美元。在剔除收購、資產剝離及匯率波動等影響後，有機營收實現6%的增長。



在盈利能力方面，經調整後的每股盈利為0.82美元，較去年同期增長6%，同樣高於分析師預期的0.78美元。若按通用會計準則計算，每股盈利為0.86美元，按年大幅增長30%。公司經調整後營業利潤率為31.9%。



可口可樂維持2025財年的全年業績指引不變。公司預計全年有機營收將增長5%至6%，經調整後每股盈利預計增長約3%。此外，全年資本支出預測仍維持在大約22億美元的水平。(rc)