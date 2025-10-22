22/10/2025 14:33

【外圍經濟】前聯儲行經濟顧問：黃金拋售顯示系統性流動危機已至，金融體系正崩潰

《經濟通通訊社22日專訊》美國達拉斯聯邦儲備銀行前經濟顧問，資深經濟學家布斯(Danielle DiMartino Booth)周二（21日）針對金價暴跌，發出嚴厲警告，稱系統性「流動危機」已經開始，黃金拋售是這一危機的「重大訊號」。



布斯警告稱，這一事態發展將迫使聯儲局放棄對抗通脹的努力，不是因為已經取得勝利，而是因為金融體系本身正在崩潰。



她認為：「我們正在目睹2020年3月情況的重演。在這樣的環境下，收到追加保證金通知，或需要快速籌集現金的投資者，往往被迫清算其盈利能力最強、流動性最強的資產。」



她總結道：「如果開始看到貸款抵押債券（CLO）利差開始擴大，那就說明，無論私人領域發生了什麼，信貸事件都會蔓延到公共領域。這會引起市場的關注。」(rc)