23/10/2025 16:57

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

香港政府統計處於2025年9月發布消費物價指數，整體按年升1.1%，交通類價格升幅最大（2.2%），衣履類跌幅最深（3.7%），首九個月綜合指數累升1.5%。



事實要點：

▷ 交通類價格按年升2.2%（最高升幅）

▷ 衣履類價格按年跌3.7%（最深跌幅）

▷ 首九個月綜合CPI累升1.5%（甲類升2.0%）

▷ 第三季綜合CPI按年升1.1%（基本通脹率1.0%）

▷ 剔除紓困措施後9月基本通脹率1.0%（低於上月1.1%）

《經濟通通訊社23日專訊》政府統計處今日公布2025年9月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，今年9月份整體消費物價與一年前同月比較，按年上升1.1%，按月則升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年9月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，較上月份(1.1%)略低。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的三個月的平均每月升幅為0.3%，與截至今年8月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在二零二五年九月份錄得按年升幅的類別為交通（上升2.2%）、煙酒（上升2.0%）、住屋（上升1.7%）、雜項服務（上升1.6%）、外出用膳及外賣（上升1.2%）、雜項物品（上升0.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.4%）。另一方面，綜合消費物價指數在今年9月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.7%），以及耐用物品（下跌3.1%）。以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.5%、1.0%及0.9%。在今年第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.1%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.5%、1.0%及0.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、1.4%、0.9%及0.8%。截至今年九月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.9%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.5%、1.0%及0.9%。政府發言人表示，9月消費物價通脹仍然輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.0%，與近月的升幅大致相若。各主要組成項目的價格壓力大致穩定。展望將來，由於本地成本升幅仍然受控和外圍價格壓力不大，整體通脹短期內應維持輕微。(ul)