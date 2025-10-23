23/10/2025 08:30

【開市Ｇｏ】傳美擬反制中國稀土管制，黃金ETF持倉量創2022年新高，金沙中國上季多賺1.5%

2025年10月23日【要聞盤點】



1、中美貿易關係再度緊張，據報白宮正考慮收緊對華出口管制，限制使用美國軟件生產並出口到中國的產品。美股周三(22日)顯著受壓，三大指數均告下跌，科技及晶片股成重災區。道指收市跌334.33點，或0.71%，報46590.41點；標普500指數跌35.92點，或0.53%，報6699.43點；納指跌213.27點，或0.93%，報22740.40點。中國金龍指數跌77點。日經期貨截至上午7時46分跌100點。



2、美國貿易代表格里爾確認，他將與財政部長貝森特於周三(22日)啟程前往馬來西亞，與中方官員就稀土出口管制問題舉行緊急會談 。



3、美國政府局部停擺進入第22日，政治僵局持續打擊市場情緒，加上新發行的20年期國債獲強勁需求，帶動避險買盤湧入。美國國債孳息率周三(22日)連續第三個交易日下跌，長年期債券孳息率跌幅尤為顯著。



4、據路透引述一名美國官員及三名消息人士稱，因應北京方面本月實施新一輪稀土出口限制，總統特朗普政府正考慮採取反制措施，計劃限制向中國出口一系列使用美國軟件製造或由軟件驅動的產品，範圍涵蓋筆記簿電腦以至噴射引擎等。



5、據路透報道，Meta(US.META)正對其人工智能部門進行新一輪重組，其中「超級智能實驗室」將裁減約600個職位。然而，此次人員調整並非全面收縮，公司在精簡部分團隊的同時，仍在為新成立的「TBD﻿ 實驗室」積極招聘，顯示其正將資源戰略性地集中於被視為更具突破性的超級智能領域。



6、據路透引述消息人士報道，礦業商力拓(US.RIO)正考慮與其最大股東中國鋁業集團進行一項資產換股權交易，旨在回購中鋁集團目前所持的11%股權之一部分，以擺脫長達15年的管治僵局，從而更靈活地進行資本配置及併購活動。



7、據彭博報道，美國聯儲局正考慮一項新提案，旨在顯著放寬對國內大型銀行的資本要求。這項草案若落實，將大幅減輕華爾街金融機構的監管壓力。



8、iPhone Air登陸中國市場首日反響平平。據日經新聞報導，蘋果正在「大幅」削減iPhone Air生產訂單，同時增加其他iPhone 17機型訂單。



9、深圳市支持符合條件的行業龍頭企業赴港上市或再融資，鼓勵符合條件的企業綜合運用現金、股份、定向可轉債、科創債券等方式實施併購重組。



10、香港擬放寬零售基金規則以吸引更多國際資產管理公司在當地設點，擬議的調整包括允許採用替代風險模型，分階段拓寬零售投資者參與私募市場的渠道等。





【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨金價再度下挫2.93%，險守每盎司4000美元關口

- 彭博數據顯示，截至周二，黃金ETF實物持倉量創2022年以來新高



石油股：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)

- 美國能源信息署數據顯示，上周美國原油、汽油和蒸餾油庫存減少，國際油價升逾2%

- 美國擬制裁俄兩大石油公司Rosneft和LukOil



遊戲股：騰訊控股(00700)、網易(09999)、心動(02400)

- 國家新聞出版署10月批准159款國產網絡遊戲及7款進口網絡遊戲



特斯拉概念股：寧德時代(03750)、贛鋒鋰業(01772)

- 特斯拉第三季度營收281億美元，調整後淨利潤同比下降29%，表現遜於市場預期



蘋概股：比亞迪電子(00285)、藍思精密(06613)、瑞聲科技(02018)

- 據報蘋果正在大幅削減iPhone Air的生產訂單，同時增加其他iPhone 17機型的訂單



量子計算概念股：聯想集團(00992)、長飛光纖光纜(06869)、量子思維(08050)

- 谷歌宣布其新算法在其量子晶片運算時，速度比全球最強超級電腦快1.3萬倍



港交所(00388)

- 行政總裁陳翊庭表示，截至今年9月底，IPO融資總額達1829億元，同比增長逾兩倍



中國聯通(00762)

- 擬分拆智網科技至深圳創業板上市，仍需控股股東的股東批准

- 第三季度純利55億元人民幣，同比增長5.3%；首三季度純利增長5%



金沙中國(01928)

- 第三季經調整物業EBITDA升2.7%，淨收入升1.5%



上海石化(00338)

- 第三季度純利3060萬元人民幣，同比大增3.6倍；不過首三季度仍虧損4.3億元人民幣



滔搏(06110)

- 上半年淨利潤7.891億元人民幣，低於去年同期的8.738億元



國泰航空(00293)

- 9月國泰及香港快運共運載逾270萬人次，同比增長20%，載貨量同比增長1.4%



中交建(01800)

- 第三季度新簽合同額3489億元人民幣，同比增長9%；首三季度合同額增長5%



藥明合聯(02268)

- 控股股東藥明生物(02269)完成認購並增持股份至50.72%



巨子生物(02367)

- 控股股東Juzi昨日斥資1930萬元增持50萬股，或將繼續增持





【油金報價】



紐約期油上漲2.55%，報每桶59.99美元



布倫特期油上漲4.94%，報每桶64.35美元



黃金現貨下降0.22%，報每盎司4088.33美元



紐約期金上漲1.02%，報每盎司4107.00美元