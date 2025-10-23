23/10/2025 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.03952 -13.643 一周 3.47369 -2.202 兩周 3.59482 -2.845 一個月 3.54095 +0.91 兩個月 3.54452 -4.03 三個月 3.61393 -0.375 六個月 3.43952 +2.886 一年 3.32512 +1.756

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息由跌轉升報3.54095厘，升0.91基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.61393厘，跌0.375基點。隔夜息報3.03952厘，跌13.643基點；一周拆息跌2.202基點，報3.47369厘，兩周則跌2.845基點，報3.59482厘。長息方面，六個月拆息升2.886基點，報3.43952厘，一年期則升1.756基點，報3.32512厘。港元匯價今日在7.7721-7.7691之間上落，最新報7.7715。資料來源：香港銀行公會