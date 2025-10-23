23/10/2025 11:36
《港元利率》一個月拆息報3.54厘，三個月拆息報3.61厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息由跌轉升報3.54095厘，升0.91基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.61393厘，跌0.375基點。
隔夜息報3.03952厘，跌13.643基點；一周拆息跌2.202基點，報3.47369厘，兩周則跌2.845基點，報3.59482厘。長息方面，六個月拆息升2.886基點，報3.43952厘，一年期則升1.756基點，報3.32512厘。
港元匯價今日在7.7721-7.7691之間上落，最新報7.7715。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.03952
|-13.643
|一周
|3.47369
|-2.202
|兩周
|3.59482
|-2.845
|一個月
|3.54095
|+0.91
|兩個月
|3.54452
|-4.03
|三個月
|3.61393
|-0.375
|六個月
|3.43952
|+2.886
|一年
|3.32512
|+1.756
