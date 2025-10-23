直播中 : 開市Good Morning - 金價短期仍有調整風險？老鋪黃金可趁低吸納？🚙拆解Tesla業績！
直播中 : 開市Good Morning - 金價短期仍有調整風險？老鋪黃金可趁低吸納？🚙拆解Tesla業績！
25,784.89
+3.12
(+0.01%)
25,784
+43
(+0.17%)
低水1
9,222.87
-0.91
(-0.01%)
5,882.80
-40.29
(-0.68%)
243.51億
3,906.83
-6.93
(-0.177%)
4,582.01
-10.56
(-0.230%)
12,923.64
-72.97
(-0.561%)
2,618.24
-9.18
(-0.35%)
108,222.1700
+654.7200
(0.609%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0570
歐元最佳客戶買入價
9.0380
英鎊最佳客戶買入價
10.3897
日圓最佳客戶買入價
5.1150
01336 新華保險09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安00388 香港交易所
新聞及評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.98%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：21/10/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/10/2025 20:30
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
最新
人氣
