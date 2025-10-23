23/10/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升36點子報7.0918，創逾一年新高
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0918，較上個交易日升36點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，較市場預測偏強約290點，上個交易日報7.0954。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0918
|-36.00
|1歐元/人民幣
|8.2434
|-16.00
|100日圓/人民幣
|4.6766
|-50.00
|1港元/人民幣
|0.9125
|-5.20
|1英鎊/人民幣
|9.4851
|-195.00
|1澳元/人民幣
|4.6098
|-65.00
|1紐元/人民幣
|4.0781
|-75.00
|1新加坡/人民幣
|5.4749
|+1.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9202
|-47.00
|1加元/人民幣
|5.0778
|+57.00
|1人民幣/林吉特
|0.5951
|+3.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4379
|+101.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4530
|+53.00
|1人民幣/韓元
|201.3200
|+19.00