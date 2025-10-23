25,967.98
+186.21
(+0.72%)
25,943
-14
(-0.05%)
低水25
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
2,452.56億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
109,563.3700
+1,995.9200
(1.856%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0690
歐元最佳客戶買入價
9.0300
英鎊最佳客戶買入價
10.3954
日圓最佳客戶買入價
5.1044
恒生指數
25,967.98
+186.21
(+0.72%)
期指(夜)
低水25
25,943
-14
(-0.05%)
國企指數
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
科技指數
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
大市成交
2,452.56億
股票
2,188.31億
(89.226%)
窩輪
103.52億
(4.221%)
牛熊證
160.74億
(6.554%)
即時更新：23/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,189.31億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
滬深300
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
深証成指
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
MSCI中國A50
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
109,563.3700
+1,995.9200
(1.856%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0690
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0300
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3954
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1044
05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
08
十月
香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪 香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪
大型盛事 節慶活動
香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪
推介度：
08/10/2025 - 31/10/2025
免費
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
