23/10/2025 16:05

【ＡＩ】王興興任宇樹科技董事長，稱第三款人形機器人R1已準備量產

《經濟通通訊社23日專訊》天眼查App顯示，宇樹科技完成更名。「杭州宇樹科技股份有限公司」企業名稱變更為「宇樹科技股份有限公司」，同時王興興由執行公司事務的董事變更為董事長。



王興興在IROS 2025（IEEE/RSJ智能機器人與系統國際會議）上表示，公司的第四款人形機器人H2「發布後可能有些人覺得有點嚇人或者不太好看」。他解釋說，前幾代發布的機器人頭部都非常簡易，「有大眾會覺得要有個像臉一點的機器人，所以我們就把仿生人臉加了上去」。



同時，對於此前發布的第三款人形機器人R1，王興興透露目前已準備量產，今年年底至明年年初發貨。(wn)