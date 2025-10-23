23/10/2025 09:46

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月23日人民幣兌美元中間價報7.0918，創逾一年新高；前三季中國涉外收支總額11.6萬億美元，同比增10.5%，跨境資金淨流入1197億美元。



事實要點：

▷ 前三季涉外收支11.6萬億美元（創同期新高，同比增10.5%）

▷ 跨境資金淨流入1197億美元（銀行結售匯順差632億美元）

▷ 9月銀行結匯2647億美元、售匯2136億美元（當月跨境淨流出31億美元）

▷ 人民幣中間價7.0918（升36點子，創2024年10月15日新高）

▷ 即期匯率開市報7.1230（高開15點子，上日收7.1245） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0918，較上個交易日升36點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，較市場預測偏強約290點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.1230，上個交易日即期匯率收盤報7.1245。隔夜美元衝高回落，但仍在99關口附近，日本新政府可能實施擴張性財政政策以及與日本央行的緊張關係將拖累日圓，被動助升美元，這間接影響人民幣表現，不過中美貿易談判在即，且美聯儲本月末大概率降息，這些都有利於助穩人民幣市場預期。中信證券最新年度展望認為，2026年在出口不發生超預期變動的情況下，預計人民幣匯率或整體呈現溫和升值的態勢。外部美聯儲降息、美國關稅及財政等政策以及特朗普不斷干預美聯儲獨立性等措施或使得美元指數延續偏弱走勢，人民幣匯率的外部環境相對友好。*前三季中國涉外收支超11萬億美元創新高*今年前三季度中國涉外收支總規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高，同比增長10.5%。跨境資金淨流入1197億美元，銀行結售匯順差632億美元，均高於上年同期水平。銀行結售匯通常反映外匯市場情緒和預期。今年9月，銀行結匯2647億美元，售匯2136億美元，當月銀行代客結匯和售匯環比均明顯增長，顯示企業等主體根據自身需求靈活開展外匯買賣。受國慶中秋假期對跨境收付的季節性影響，9月跨境資金小幅淨流出31億美元，10月以來已轉為淨流入。(jq)