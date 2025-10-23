25,967.98
+186.21
(+0.72%)
25,958
+1
(0.00%)
低水10
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
2,452.56億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
109,223.2400
+1,655.7900
(1.539%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0649
歐元最佳客戶買入價
9.0304
英鎊最佳客戶買入價
10.3975
日圓最佳客戶買入價
5.1090
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,967.98
+186.21
(+0.72%)
期指(夜)
低水10
25,958
+1
(0.00%)
國企指數
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
科技指數
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
大市成交
2,452.56億
股票
2,188.31億
(89.226%)
窩輪
103.52億
(4.221%)
牛熊證
160.74億
(6.554%)
即時更新：23/10/2025 17:19
可賣空股票總成交
1,065.48億
主板賣空
184.79億
(17.344%)
半日數據，更新：23/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,189.31億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
滬深300
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
深証成指
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
MSCI中國A50
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
109,223.2400
+1,655.7900
(1.539%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0649
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0304
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3975
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1090
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

逛植物園有助減慢腦退化 社會處方毋須用藥，重拾健康
輕鬆護老 照顧者手記

逛植物園有助減慢腦退化 社會處方毋須用藥，重拾健康
光的雙重奏 ⸺ 與羅文紀念官網團隊對談:「他不只擁有那把穿透...
Art & Living 香港‧寶‧藏

光的雙重奏 ⸺ 與羅文紀念官網團隊對談:「他不只擁有那把穿透...
OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作...
數碼新秩序 智城物語

OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01336 新華保險09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,223.24
+1,655.79
+1.539%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,880.2800
+74.7500
+1.964%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5600
+0.0210
+3.896%
更新：23/10/2025 17:15
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1595
-0.0012
-0.103%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4068
-0.0029
-0.031%
GBP 英鎊/美元
1.3349
0.0000
0.000%
更新：23/10/2025 17:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.04%
1個月
3.54%
3個月
3.61%
更新：23/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處