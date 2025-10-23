23/10/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升25點子，報7.1246

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1221，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，全日在7.1216至7.1247之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升25點子，報7.1246。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0918，較上個交易日升36點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，較市場預測偏強約290點。



交易員指出，美元延續被動反彈，另外美國仍在中美談判前增加籌碼，市場情緒略偏謹慎，預計人民幣延續橫盤整理。中美仍可能在此次談判中達成一定共識，加上美聯儲本月大概率繼續降息，跨月之後美元或重新調整。



中信證券指出，國內基本面對於匯率仍起托底作用，且人民幣匯率對於促增長政策保持較高敏感度。此外中國人行穩匯率政策工具儲備充足，使用節奏張弛有度，其料將靈活調整政策力度以緩和匯率單邊行情預期。(jq)