恒生指數
25,939.01
+157.24
(+0.61%)
期指
低水3
25,936
+195
(+0.76%)
國企指數
9,288.67
+64.89
(+0.70%)
科技指數
5,945.74
+22.65
(+0.38%)
大市成交
2,287.10億
股票
2,024.37億
(88.513%)
窩輪
102.92億
(4.500%)
牛熊證
159.81億
(6.987%)
即時更新：23/10/2025 15:48
可賣空股票總成交
1,065.48億
主板賣空
184.79億
(17.344%)
半日數據，更新：23/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,189.31億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
滬深300
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
深証成指
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
MSCI中國A50
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
109,442.1200
+1,874.6700
(1.743%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0604
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3923
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1061
