23/10/2025 14:50

【ＡＩ】金監總局肖遠企：AI僅屬輔助，員工是金融機構最有效生產力

《經濟通通訊社23日專訊》2025年外灘年會今起一連三天在上海舉行，主題為「擁抱變局：新秩序．新科技」。國家金融監管總局副局長肖遠企在參與「金融領域的AI治理與國際合作」的圓桌討論時表示，到目前為止，還沒有聽到金融機構單純因AI應用而出現員工安置壓力的案例，「在金融領域，人才始終是我們最寶貴、最有價值的資產」。



他強調，員工是金融機構最有效的生產力，每一位員工都在創造價值。儘管AI發展迅猛、應用廣泛，目前AI在金融領域的應用仍然處於早期階段，其作用仍屬輔助性質，無法取代人的決策。他以櫃員服務為例，指AI只是輔助工具，無法替代櫃員與客戶之間個性化的互動；而在信貸、保險定價、定損、精算等關鍵領域，仍然離不開人的專業判斷。(sl)