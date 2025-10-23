23/10/2025 15:23

山東裕龍石化被英國制裁，沙特阿美、中石油國際事業等賣家取消交易

《經濟通通訊社23日專訊》據《路透》引述消息人士稱，在英國對中國山東煉油商裕龍石化實施制裁後，多家供應商取消了向其出售中東和加拿大原油的交易，這可能迫使裕龍轉向購買更多俄羅斯原油。



報道指，裕龍石化是中國最新的煉油廠，日處理能力達40萬桶，也是中國最大的俄羅斯原油單一買家之一。英國上周將其列入制裁名單，旨在限制莫斯科用於資助烏克蘭戰爭的石油收入。



報道引述消息人士透露，取消供應合約的供應商包括歐洲大型能源公司道達爾能源和BP，以及沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）、科威特石油公司和中國國營貿易商中國石油國際事業。



大多數取消的交易是原定於11月13日制裁生效後裝運的現貨貨物。知情人士稱，當中包括科威特石油公司和沙特阿美的兩批各200萬桶原油；中石油國際和道達爾能源也退出了向裕龍供應加拿大出口的重質原油--Access Western Blend的交易。



報道指，BP和沙特阿美拒絕置評；科威特石油公司、道達爾、中石油和裕龍石化未回應置評請求。(sl)