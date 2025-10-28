23/10/2025 16:05

【ＡＩ】字節推出3D生成大模型Seed3D 1.0，綜合能力行業領先

《經濟通通訊社23日專訊》字節跳動Seed團隊宣布推出3D生成大模型--Seed3D 1.0，實現從單張圖像到高質量仿真級3D模型的端到端生成。Seed團隊表示，Seed3D 1.0紋理與材質生成性能超過此前的開源及閉源模型，幾何生成性能超過業界更大參數規模的模型，綜合能力達到行業領先水平。



據介紹，Seed3D 1.0採用生成式AI廣泛應用的模型架構Diffusion Transformer，來設計3D幾何生成和紋理貼圖模型，能夠實現對3D幾何的高精度構建，以滿足仿真計算要求。Seed3D 1.0並基於該架構構建了多視角圖片生成模型，模型輸入參考圖片和3D幾何渲染圖，輸出多視角一致的紋理圖像。採用分步生成策略，Seed3D 1.0還可從生成單一物體拓展至生成完整、連貫的3D場景。(sl)