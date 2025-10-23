23/10/2025 09:05

《港股偉論－黃偉豪》盈利質量持續優化，中國宏橋現價估值吸引

《港股偉論》作為全球鋁業核心龍頭企業，中國宏橋(01378)憑藉全產業鏈布局與精細化運營能力，在2025年上半年行業結構調整期實現業績顯著增長。結合其最新財務表現、行業趨勢及戰略進展，以下將從投資價值、核心風險及投資建議三方面展開分析。



2025年上半年，公司業績實現量價齊升的亮眼表現，營業收入達810.39億元（人民幣．下同），按年增長10.10%，創上市以來同期最佳成績；股東應佔淨利潤123.61億元，按年大幅增長35.02%，基本每股收益1.31元，按年增幅達36.02%。業績增長主要得益於產品價格與銷量的雙重驅動，LME及SHFE鋁價按年分別上漲7.70%及2.40%，公司鋁合金產品銷量290.60萬噸(+2.40%)、氧化鋁銷量636.80萬噸(+15.60%)，核心產品價格與銷量同步提升形成盈利支撐。同時，11.4%的平均淨資產收益率，較上年同期提升1.9個百分點，盈利質量持續優化。



而截至2025年上半年，公司財務健康度進一步改善。貨幣資金較上期末增加8.15%，充裕的流動性為經營安全提供保障；應收票據及應收帳款按年減少44.33%，資產周轉效率顯著提升。儘管短期借款較上期末增加6.24%，但長期借款減少23.71%，負債結構呈現短期優化趨勢，短期償債能力保持穩健。疊加公司連續14年的分紅傳統及逾億港元的回購動作，彰顯對自身價值的堅定信心。



事實上，在終端需求分化背景下，結構性增長成為其核心驅動力。儘管房地產行業仍處探底階段，但光伏新政推動下的裝機量激增、電網建設提速及新能源車滲透率提升，有效拉動鋁消費增長。公司順勢推進產品高端化，鋁合金加工產品銷量39.20萬噸(+3.50%)，平均售價按年上漲2.9%至每噸20615元，高附加值產品佔比持續提升。管理層對下半年鋁價預判樂觀，預計SHFE鋁價將運行於20600元至21300元區間，為盈利穩定性提供保障。



除此之外，能源結構優化成為成本控制的關鍵抓手。2025年上半年，公司自備電佔比降至45%，雲南基地水電產能持續釋放，山東基地加大新能源電力採購，綠電使用比例穩步提升。同時，公司保持45天左右的煤炭儲備量，可有效對沖短期煤價波動風險，進一步夯實成本優勢。疊加西芒杜鐵礦項目預計2025年底投產帶來的上游資源補充，全產業鏈協同效應將持續放大。



綜合來看，中國宏橋憑藉2025年上半年的業績高增，驗證了「量價齊升＋結構優化」的成長邏輯，綠電轉型與產業鏈布局形成雙重安全墊，短期盈利確定性強，長期受益於新能源領域需求擴張。以股份目前預期市盈率及預期股息率分別約為9倍及逾7厘，現價估值吸引，投資者不妨考慮分階段吸納，作中長期持有的部署。《胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。