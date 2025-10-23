23/10/2025 09:20

【外圍經濟】特斯拉第三季收入創新高，惟盈利未達標

《經濟通通訊社23日專訊》特斯拉於周三(22日)美股收市後公布第三季度業績，總收入達281億美元，創下歷史新高，高於分析師平均預期的263.7億美元。



如此收入表現，主要受惠於美國電動車稅務減免政策於9月底到期，觸發消費者趕在限期前購車，推動季度交付量急升。然而，季度每股盈利為50美仙，低於市場預計的55美仙，反映公司在擴大銷售規模的同時，盈利能力正面臨挑戰，拖累股價在盤後交易時段下跌約2%。



*特斯拉召回美逾萬輛Model 3及Y﻿*



與此同時，特斯拉宣布在美國市場展開安全召回，涉及12963輛汽車，主因電池組件存在缺陷，可能導致車輛在行駛過程中突然喪失動力，從而增加碰撞風險。 ​



根據美國國家公路交通安全管理局發布的公告，此次召回涵蓋部分Model 3及Model Y車型。受影響的Model 3生產日期介乎2025年3月8日至8月12日，而Model Y則為2025年3月15日至8月15日。 ​



報告指出，問題根源在於電池組內的接觸器可能發生故障。該零件由供應商InTiCa生產，其線圈終端連接不良或會突然斷開，導致驅動力中斷。​特斯拉表示將為受影響車主免費更換相關電池組接觸器。(rc)