23/10/2025 10:32

【特朗普新政】美國政府停擺進入第22天，創史上第二長紀錄

《經濟通通訊社23日專訊》美國政府周三（22日）進入停擺第22天，為史上第二長時間，現時仍看不到結束跡象。



美國史上最長的政府停擺發生在2018年12月，持續近5周，當時源自特朗普要求為移民政策撥款引發國會對峙。



本輪停擺則源自於參議院民主黨拒絕表決，由共和黨提出的短期撥款法案，理由是法案未包含增加醫療支出等條款。民主黨要求延長《平價醫療法案》下的強化稅收補貼，否則數百萬美國人的健保保費將在2026年大幅上升。



參院多數黨領袖圖恩周二（21日）在白宮會晤特朗普後表示：「我們已經談判了，我不知道還有什麼好談的。這件事是為了讓政府重新開放。我們已經給了他們多個下台階，但民主黨提出的是完全不可接受的條件。」



民主黨則要求特朗普親自介入對話，推動解決停擺。當被問及特朗普是否會與民主黨溝通時，圖恩回應：「遲早會，但必須先重開政府。」(rc)