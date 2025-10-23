23/10/2025 10:49

【外圍經濟】韓國央行維持利率於2.5厘不變，符預期

《經濟通通訊社23日專訊》韓國央行周四（23日）宣布，維持七天期回購利率在2.5厘不變，符合25名經濟學家中23名的預期。



韓國央行在聲明中表示，將維持降息立場，以「緩解經濟增長的下行風險」，並調整進一步降息的時間和幅度。



韓國央行表示，通脹保持穩定，經濟增長持續呈現改善趨勢，這主要受消費和出口推動，儘管經濟增長前景仍存在很大不確定性。現時有必要進一步監測金融穩定狀況，例如房地產市場穩定措施，對首爾及其周邊地區房地產市場和家庭債務的影響，以及匯率波動。



目前預測經濟增長率與該行8月的預測基本一致，即今年將增長0.9%，明年1.6%；但受貿易談判等因素影響，上行和下行不確定性均有所增加。(rc)