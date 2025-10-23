23/10/2025 14:55

【特朗普新政】特朗普表示將拆除白宮整個東翼建宴會廳，項目預算升至3億美元

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周三（22日）表示，他將拆除白宮東翼的整棟建築，並在原址建造一個宴會廳。



特朗普對記者表示，他「與世界上一些最優秀的建築師進行了大量的研究」，並認定拆除東翼是最佳方案。「為了得當地完成這項工作，我們必須拆除現有建築。」



特朗普表示該計劃的預算已升至3億美元，但將全部由「我和一些朋友」出錢，包括捐款者。



特朗普先前一直抱怨白宮需要更大的招待空間，今年夏天公布了宴會廳計劃。他當時表示，改造不會干擾現有建築，而且該項目的規劃完全尊重現有建築的風格，估計該項目的總成本約為2億美元。



一名不願透露姓名的白宮高級官員表示，拆除工作將在未來幾天內完成。(rc)