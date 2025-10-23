25,840.78
+59.01
(+0.23%)
25,842
+101
(+0.39%)
高水1
9,242.57
+18.79
(+0.20%)
5,905.59
-17.50
(-0.30%)
1,712.58億
3,903.21
-10.55
(-0.270%)
4,586.63
-5.94
(-0.129%)
12,957.90
-38.71
(-0.298%)
2,619.34
-8.08
(-0.31%)
109,019.9800
+1,452.5300
(1.350%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0494
歐元最佳客戶買入價
9.0304
英鎊最佳客戶買入價
10.3820
日圓最佳客戶買入價
5.1101
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,840.78
+59.01
(+0.23%)
期指
高水1
25,842
+101
(+0.39%)
國企指數
9,242.57
+18.79
(+0.20%)
科技指數
5,905.59
-17.50
(-0.30%)
大市成交
1,712.58億
股票
1,476.13億
(86.193%)
窩輪
94.24億
(5.503%)
牛熊證
142.22億
(8.304%)
即時更新：23/10/2025 14:14
可賣空股票總成交
1,065.48億
主板賣空
184.79億
(17.344%)
半日數據，更新：23/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,819.88億
3,903.21
-10.55
(-0.270%)
滬深300
4,586.63
-5.94
(-0.129%)
深証成指
12,957.90
-38.71
(-0.298%)
MSCI中國A50
2,619.34
-8.08
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
109,019.9800
+1,452.5300
(1.350%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0494
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0304
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3820
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1101
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
14
十一月
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
商場活動 展覽
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01336 新華保險09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際01024 快手－Ｗ
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.97%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：22/10/2025 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,129.5400
+42.0700
+1.029%
XAG 白銀現貨
48.9513
+0.7950
+1.651%
更新：23/10/2025 14:10
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.04%
1個月
3.54%
3個月
3.61%
更新：23/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處