23/10/2025 13:30

【外圍經濟】高市早苗出任首相後，觀察人士延後對日本央行升息時間的預期

《經濟通通訊社23日專訊》根據最新調查，日本央行觀察人士推遲對下次升息時間的預測，僅少數人預計下周會升息，較上月看法發生明顯變化。



調查顯示，50名經濟學家中，約10%預測日本央行將在10月30日為期兩天的政策會議結束時升息，比例大幅低於上次調查時的36%。12月成為最受青睞的升息時機，50%的經濟學家預測屆時央行會行動；其次是明年1月，38%的經濟學家預測到時會行動。



在本月初當選自民黨黨魁後，主張貨幣寬鬆的高市早苗周二（21日）成為日本首相。儘管高市一直避免就升息步伐直接發表評論，但經濟學家認為，她的上台意味著日本央行在升息時，需要與政府進行更謹慎的溝通。



此外，約72%的受訪者表示，日本政局不穩降低央行本月升息的可能性。略多於一半的受訪者稱，如果日本央行在下周會議上堅持提高借貸成本，將危及與政府的關係。(rc)