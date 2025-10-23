25,936.14
+154.37
(+0.60%)
25,928
+187
(+0.73%)
低水8
9,286.93
+63.15
(+0.68%)
5,944.79
+21.70
(+0.37%)
2,288.95億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
109,442.1200
+1,874.6700
(1.743%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0604
歐元最佳客戶買入價
9.0277
英鎊最佳客戶買入價
10.3923
日圓最佳客戶買入價
5.1061
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,936.14
+154.37
(+0.60%)
期指
低水8
25,928
+187
(+0.73%)
國企指數
9,286.93
+63.15
(+0.68%)
科技指數
5,944.79
+21.70
(+0.37%)
大市成交
2,288.95億
股票
2,026.22億
(88.522%)
窩輪
102.92億
(4.496%)
牛熊證
159.81億
(6.982%)
即時更新：23/10/2025 15:48
可賣空股票總成交
1,065.48億
主板賣空
184.79億
(17.344%)
半日數據，更新：23/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,189.31億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
滬深300
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
深証成指
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
MSCI中國A50
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
109,442.1200
+1,874.6700
(1.743%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0604
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3923
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1061
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
台灣-工業生產(年率)
即將公佈
23/10/2025 16:00
前值
14.41%
市場預測
14.50%
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
23/10/2025 16:20
前值
4.76%
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1594
-0.0013
-0.109%
GBP 英鎊/美元
1.3350
+0.0000
+0.003%
更新：23/10/2025 15:45
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.04%
1個月
3.54%
3個月
3.61%
更新：23/10/2025 11:15
