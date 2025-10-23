23/10/2025 14:56

【ＡＩ】OpenAI及甲骨文宣布，「星際之門」數據中心選址威斯康星州

《經濟通通訊社23日專訊》OpenAI、甲骨文與超大規模數據中心園區供應商Vantage Data Centers於周三（22日）共同宣布，將在美國威斯康星州的Port Washington選址建設一個數據中心園區，作為「星際之門(Stargate)」專案的一部分，旨在全球AI競賽中保持領先地位。



該計劃是OpenAI與甲骨文7月宣布的AI基建計劃的一部分。當時，兩家公司達成協議，將在美國開發4.5吉瓦的額外數據中心產能，進一步擴大雙方在AI基礎設施領域的合作。



這個位於威斯康星州的新計劃名為燈塔(Lighthouse)，涉資150億美元，其中包括建造4個尖端數據中心，提供約1吉瓦的算力支援AI運算，預計將於2028年竣工。



該項目在建設階段預計將創造4000多個工作機會。一旦完工，該項目將創造出1000多個長期工作機會和數千個臨時工作。(rc)