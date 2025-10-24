24/10/2025 07:59

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月23日美股因白宮確認「習特會」如期舉行及科技股反彈，納指收升0.89%（201.4點）至22941.8點，紐約期油受美制裁俄油企影響漲5.5%至每桶61.44美元。



事實要點：

▷ 納指升201.4點（0.89%）至22941.8點，特斯拉漲2.3%

▷ 紐約期油漲5.5%至61.44美元，布蘭特期油漲5.3%至65.96美元

▷ 現貨黃金日內最低觸及4065美元/盎司，收4125美元（升0.65%）

▷ 道指升144.2點（0.31%），標普500升39.03點（0.58%）

▷ 美匯指數微升0.06%至98.94，美元兌日圓漲超0.35%

《經濟通通訊社24日專訊》美股周四（23日）在白宮確認「習特會」如期進行和科技股帶動下反彈。投資者正關注陸續公布的企業季績，同時權衡複雜的中美貿易關係與地緣政治局勢。納指日內表現最為強勁，收市上揚201.4點，升幅達0.89%，報22941.8點；道指升144.2點，或0.31%，報46734.61點。標普500指數升39.03點，或0.58%，報6738.43點。在經歷前一日因中美可能擴大技術管制而引發的拋售後，投資者趁低吸納，帶動科技股普遍回升。英偉達(US.NVDA)、博通(US.AVGO)和亞馬遜(US.AMZN)等均錄得逾1%的升幅，特斯拉(US.TSLA)亦升2.3%，為納指提供主要上升動力。*美制裁俄企油價顯著抽升*受美國對俄羅斯兩大主要石油公司實施新一輪制裁，國際油價顯著抽升，創下近兩周以來高位。紐約期油價格報每桶61.44美元，升幅約5.5%。倫敦布蘭特期油價格同樣急漲，升幅約5.3%，報每桶65.96美元。石油股造好，蜆殼(US.SHEL)升1.6%，英國石油(US.BP)亦升約2。現貨黃金價格開市早段曾跌穿每盎司4100美元的心理關口。現貨黃金價格最低見每盎司4065美元，創下一周多以來的新低，隨後反覆固穩，日內報每盎司4125美元，升約0.65%。與此同時，紐約期金升幅明顯，報每盎司4140美元，升幅約1.5%。​美匯指數日內報約98.94點，升幅約0.06%。指數日內最高曾觸及99.14，最低則見98.91。美元兌日圓匯價在152.78附近波動，盤中一度升至152.79，較前一交易日上漲超過0.35%。歐元兌美元匯價於1.16水平附近窄幅整固，高位觸及1.162，低位則見1.15985，日內報1.1616，微升0.06%。(jf)