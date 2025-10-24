26,160.15
+192.17
(+0.74%)
26,190
+29
(+0.11%)
高水30
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
2,266.14億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
111,455.7600
+1,377.5700
(1.251%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0570
歐元最佳客戶買入價
9.0397
英鎊最佳客戶買入價
10.3684
日圓最佳客戶買入價
5.0928
即時更新：24/10/2025 17:54
更新：24/10/2025 16:59
資料由Binance提供
更新：23/10/2025 16:15
更新：24/10/2025 11:15
更新：24/10/2025 17:50
