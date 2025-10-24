24/10/2025 16:30

【國際要聞】高市首次發表施政演說，全力應對通脹，稱中國是重要鄰國

《經濟通通訊社24日專訊》日本首位女首相高市早苗周五在眾院全體會議上，發表就任後首次施政演說。她強調將把應對物價高漲作為首要工作，並稱中國是「重要鄰國」。



為應對物價高漲，高市主張早日廢除柴油交易稅的暫定稅率。她還提出，將支援地方政府，在嚴冬期間提供電費和燃氣費方面的津貼。為減輕中低收入人群負擔，她表示想著手設計帶有補貼的稅額扣除制度。



針對中國，高市稱有必要構築建設性且穩定的關係，同時也強調中日之間存在安全和經濟安保方面的關切。



她將以美日同盟為基礎，於2026年內修改「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，重申，原定2027年度將防衛費及相關經費提高至GDP2%的目標，將提前至2025年度內達成，並繼續推進「自由開放的印度太平洋」。(jf)