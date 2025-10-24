24/10/2025 09:34

【比特幣】幣安趙長鵬獲特朗普特赦，趙長鵬：將盡一切努力幫助美國成為全球加密貨幣之都

《經濟通通訊社24日專訊》消息指，加密貨幣交易所幣安的創辦人趙長鵬，獲美國總統特朗普特赦。美國白宮發言人萊維特發聲明表示，特朗普行使憲法賦予的權力，赦免在拜登政府打壓加密貨幣行動中被起訴的趙長鵬。



趙長鵬則在社交平台X上發帖稱，對今天獲得特赦深表感激，感謝特朗普總統維護了美國對公平、創新與正義的承諾，將盡一切努力幫助美國成為全球加密貨幣之都，並推動Web3全球發展。



白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt) 在聲明中指出，特朗普行使憲法賦予的總統權力赦免趙長鵬，並批評拜登政府在追求懲罰整個加密產業的過程中，對趙長鵬進行不合理起訴。她表示該案並無詐欺指控或明確受害者，反映出拜登政府對創新科技的敵意。



萊維特並宣稱：「拜登政府對加密貨幣的戰爭已經結束。」



趙長鵬被拜登政府控告觸犯反洗黑錢罪，2023年底向美國司法部認罪，於2024年服刑4個月，去年9月刑滿出獄，其中包括幣安支付43億美元的罰款。趙長鵬在2023年認罪協議中同意辭去幣安CEO職務，但得以保留公司控股權。自特朗普勝選以來，幣安估值迅速飆升。據彭博億萬富翁指數，趙長鵬目前身家達545億美元。(ul)