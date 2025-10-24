直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,161.83
+193.85
(+0.75%)
26,169
+212
(+0.82%)
高水7
9,361.88
+61.14
(+0.66%)
6,048.62
+97.17
(+1.63%)
707.79億
3,939.01
+16.60
(+0.423%)
4,640.77
+34.43
(+0.747%)
13,183.64
+158.19
(+1.214%)
2,657.06
+27.04
(+1.03%)
110,417.1000
+338.9100
(0.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
