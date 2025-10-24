24/10/2025 10:17

IMF料今年亞洲經濟增長放緩至4.5%，內地增長4.8%

《經濟通通訊社24日專訊》國際貨幣基金組織（IMF）發表亞太地區經濟展望報告，指出雖然上半年亞洲經濟表現好過預期，但鑑於美國關稅上調的負面影響不斷累積，以及中期潛在增長面臨的阻力，預料下半年增長有所放緩，全年增長只有4.5%，明年或進一步放慢到4.1%。



IMF認為，亞太區經濟體短期內應採取有針對性的財政和貨幣政策，以緩和貿易衝擊的影響並提供暫時支持。同時，加強區域內貿易和金融的整合，將有助增強韌性並支持金融發展。



IMF指出，受惠於出口強勁及財政刺激政策支持，上調內地今年經濟增長預測0.8個百分點至4.8%，但同時估計今年初出現的提前付運影響將於今年底至明年初消退，明年經濟增長將放緩至4.2%，但仍較4月時預測上調0.2個百分點。



此外，IMF預料本港今明年經濟增長分別為2.4%和2.1%，分別獲上調0.9和0.3個百分點。(ul)