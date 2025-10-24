24/10/2025 12:27

中銀香港助力哈薩克斯坦國家石油天然氣公司發行首筆離岸人幣債券

《經濟通通訊社24日專訊》中銀香港(02388)協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首次發行離 岸人民幣債券，並建立離岸人民幣的中期票據計劃，標誌著中銀香港首次參與中亞地區企業的公募債券發行，亦是該行首次為哈薩克斯坦企業承銷債券。中銀香港擔任此次債券發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及信託人和付款代理。



本次5年期債券發行規模為12.5億元（人民幣．下同），最終定價為3.15%，票息為2.95%。簿 記建檔峰值訂單規模達37.8億元，訂單倍數高達3.02倍。本次債券是哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首筆在債務工具中央結算系統清算的債券，進一步增強香港作為亞洲領先債券發行中心的競爭力。



中銀香港副總裁王化斌表示，本次債券發行獲得本地及國際投資者的高度認可及踴躍參與。點心債市場正迎來嶄新的發展機遇，吸引更多國際企業參與。展望未來，該行將繼續深化與全球企業的合作，積極推動香港金融市場的創新與繁榮，為提升香港國際金融中心地位貢獻更大力量。(bi)