直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：四中全會正式完結！平安好醫生1833盈利增72%為何反遭拋售？滙控0005隱藏炸彈待拆？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：四中全會正式完結！平安好醫生1833盈利增72%為何反遭拋售？滙控0005隱藏炸彈待拆？
26,146.31
+178.33
(+0.69%)
26,166
+209
(+0.81%)
高水20
9,352.42
+51.68
(+0.56%)
6,037.34
+85.89
(+1.44%)
1,331.05億
3,945.49
+23.08
(+0.588%)
4,649.23
+42.89
(+0.931%)
13,247.24
+221.79
(+1.703%)
2,666.59
+36.57
(+1.39%)
111,172.1100
+1,093.9200
(0.994%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0632
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.0967
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,146.31
+178.33
(+0.69%)
期指
高水20
26,166
+209
(+0.81%)
國企指數
9,352.42
+51.68
(+0.56%)
科技指數
6,037.34
+85.89
(+1.44%)
大市成交
1,331.05億
股票
1,141.60億
(85.766%)
窩輪
85.07億
(6.391%)
牛熊證
104.39億
(7.842%)
即時更新：24/10/2025 13:17
可賣空股票總成交
1,008.74億
主板賣空
149.96億
(14.866%)
半日數據，更新：24/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,793.22億
3,945.49
+23.08
(+0.588%)
滬深300
4,649.23
+42.89
(+0.931%)
深証成指
13,247.24
+221.79
(+1.703%)
MSCI中國A50
2,666.59
+36.57
(+1.39%)
比特幣
資料由Binance提供
111,172.1100
+1,093.9200
(0.994%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0632
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0967
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和01024 快手－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,115.0400
-6.4100
-0.156%
XAG 白銀現貨
48.5942
-0.2028
-0.416%
更新：24/10/2025 13:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處