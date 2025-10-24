24/10/2025 10:10

《經濟時評》普徠仕：美國政府停擺下經濟仍具韌性，惟未來數據或較不可靠

《環富通基金頻道24日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina Uruci指， 在美國政府停擺導致聯邦數據發布受限的情況下，私營機構指標反映美國經濟仍具韌性。定於10月24日公布的9月消費者物價指數被視為必要數據，而且將如期發布。然而，鑑於數據收集工作受到干擾，未來數據或較不可靠。汽油、汽車及服裝等依賴私營數據的類別受影響較小。業主等價租金(OER)預期將自8月急升後回落，關稅成本轉嫁的初期影響已開始浮現，特別反映在服裝及新車價格上。目前約三分之一的關稅影響已轉嫁至消費者，而企業如何消化其餘成本壓力仍備受市場關注。



*按揭申請及再融資活動輕微放緩，小型企業招聘計劃增加*



房屋市場方面，按揭申請及再融資活動輕微放緩，但相對歷史水平仍處低位。若聯儲局持續減息，相關活動或會反彈。全國房屋建築商協會(NAHB)指數反映，建築商信心正在改善。採購經理指數好壞參半，個別地區聯儲銀行調查顯示經濟活動放緩，其他則顯示增長。政府停擺或造成數據扭曲，但過往停擺對經濟的影響各有不同。



小型企業信心略為下滑，全國獨立企業聯合會(NFIB)指數跌至98.8，但招聘計劃正在增加。消費者信心指標預期於未來數月或會走弱，但基於過往政府停擺的情況，消費開支有望維持穩定。(wa)