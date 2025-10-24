直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,156.36
+188.38
(+0.73%)
26,173
+216
(+0.83%)
高水17
9,359.55
+58.81
(+0.63%)
6,047.89
+96.44
(+1.62%)
708.66億
3,937.99
+15.58
(+0.397%)
4,640.15
+33.81
(+0.734%)
13,187.71
+162.26
(+1.246%)
2,657.06
+27.04
(+1.03%)
110,406.0600
+327.8700
(0.298%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
新聞 新聞評論
最新重要數據
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
22/10/2025 14:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/10/2025 20:30
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
24/10/2025 13:00
前值
114.10
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
24/10/2025 13:00
前值
106.10
市場預測
--
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.3732
電匯客戶賣出
10.3439
更新：24/10/2025 10:11:02
最新
