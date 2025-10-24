24/10/2025 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價貶10點子，報7.0928
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0928，較上個交易日跌10點子，暫時脫離逾一年高點，上個交易日報7.0918。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0928
|+10.00
|1歐元/人民幣
|8.2486
|+52.00
|100日圓/人民幣
|4.6595
|-171.00
|1港元/人民幣
|0.9127
|+1.50
|1英鎊/人民幣
|9.4672
|-179.00
|1澳元/人民幣
|4.6266
|+168.00
|1紐元/人民幣
|4.0897
|+116.00
|1新加坡/人民幣
|5.4710
|-39.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9296
|+94.00
|1加元/人民幣
|5.0777
|-1.00
|1人民幣/林吉特
|0.5948
|-3.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4231
|-148.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4406
|-124.00
|1人民幣/韓元
|201.8900
|+57.00