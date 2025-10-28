24/10/2025 08:42

【ＡＩ】北京大學科研團隊成功研發高精度芯片，或可提升千倍算力

《經濟通通訊社24日專訊》今年10月，北京大學人工智能研究院孫仲團隊聯合集成電路學院，成功研制出基於阻變存儲器的高精度、可擴展模擬矩陣計算芯片，首次將模擬計算的精度提升至24位定點精度。相關性能評估表明，該芯片在求解大規模MIMO信號檢測等關鍵科學問題時，計算吞吐量與能效較當前頂級數字處理器（如圖形處理器GPU）提升百倍至千倍。



這一成果標誌著中國突破模擬計算世紀難題，在後摩爾時代計算範式變革中取得重大突破，為應對人工智能與6G通信等領域的算力挑戰開辟了全新路徑，相關成果於13日發表國際學術期刊《自然．電子學》。



論文通訊作者孫仲表示，在未來的6G通信領域，它能讓基站以實時且低能耗方式處理海量天線信號，提升網絡容量和能效。對於正在高速發展中的人工智能技術，這項研究有望加速大模型訓練中計算密集的二階優化算法，從而顯著提升訓練效率。(wn)