直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：四中全會正式完結！平安好醫生1833盈利增72%為何反遭拋售？滙控0005隱藏炸彈待拆？
恒生指數
26,154.56
+186.58
(+0.72%)
期指
高水16
26,171
+214
(+0.82%)
國企指數
9,355.91
+55.17
(+0.59%)
科技指數
6,039.46
+88.01
(+1.48%)
大市成交
1,333.39億
股票
1,143.93億
(85.791%)
窩輪
85.07億
(6.380%)
牛熊證
104.39億
(7.829%)
即時更新：24/10/2025 13:17
可賣空股票總成交
1,008.74億
主板賣空
149.96億
(14.866%)
半日數據，更新：24/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,807.48億
3,945.79
+23.38
(+0.596%)
滬深300
4,649.83
+43.49
(+0.944%)
深証成指
13,250.75
+225.30
(+1.730%)
MSCI中國A50
2,667.25
+37.23
(+1.42%)
比特幣
資料由Binance提供
111,148.1400
+1,069.9500
(0.972%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0632
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0401
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0967
