24/10/2025 11:57

《中國房產》廣東共辦理3870筆境外居民內地購房業務，涉34億人民幣

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行廣東省分行舉行新聞發布會。從會上獲悉，截至2025年9月末，國家外匯管理局廣東省分局轄內共辦理了3870筆境外居民內地購房業務，發生跨境收入折合共34.19億元人民幣。



會上介紹，將前期在粵港澳大灣區試點效果良好的港澳居民境內購房結匯支付便利推廣至全省，可有效滿足更多境外個人在境內工作、生活等合理購房需求。



國家外匯局在9月15日發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》，其中在房地產相關政策中，除了縮減資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣在境內支付使用的負面清單外，還為了便利境外個人境內購房結匯支付，將粵港澳大灣區試點實施的港澳居民購房結匯支付便利推廣至全國。(jq)