24/10/2025 14:03

【ＡＩ】螞蟻集團多模態AI應用「靈光」將發布，或對標元寶、豆包

《經濟通通訊社24日專訊》據《新浪科技》報道，螞蟻集團即將發布一款全新AGI多模態應用「靈光」，目前已經在騰訊應用寶、vivo應用商店等平台上線App，並開啟了邀約內測。



報道指，下載後發現，該應用可通過手機號或支付寶賬號直接進行登錄。據了解，「靈光」應用的開發者為支付寶（杭州）數字服務技術有限公司，最大特點在於其「AGI相機」功能，可以用AI能力識別和理解世界。



有行業人士認為，「AGI相機」功能或與元寶App、豆包App的圖片識別功能相似，可通過相機鏡頭識別理解問題並進行回答。在招聘平台上，螞蟻集團招聘大量「多模態理解與生成算法」專家等崗位。(jq)