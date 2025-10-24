26,160.15
+192.17
(+0.74%)
26,139
-22
(-0.08%)
低水21
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
2,266.14億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
111,082.8400
+1,004.6500
(0.913%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0582
歐元最佳客戶買入價
9.0397
英鎊最佳客戶買入價
10.3680
日圓最佳客戶買入價
5.0928
