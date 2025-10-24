26,099.10
+131.12
(+0.50%)
26,105
+148
(+0.57%)
高水6
9,336.56
+35.82
(+0.39%)
6,019.54
+68.09
(+1.14%)
1,194.96億
3,938.98
+16.57
(+0.422%)
4,636.93
+30.59
(+0.664%)
13,195.25
+169.80
(+1.304%)
2,654.80
+24.78
(+0.94%)
110,391.3200
+313.1300
(0.284%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0632
歐元最佳客戶買入價
9.0417
英鎊最佳客戶買入價
10.3716
日圓最佳客戶買入價
5.0970
24/10/2025 11:45
23/10/2025 16:59
23/10/2025 16:15
